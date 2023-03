Meningite, donati gli organi del 17enne morto nel Vicentino

Tommaso Fabris si è spento all'ospedale di Bassano del Grappa. I suoi genitori hanno dato l'ok per l'espianto che salverà cinque persone

Nel corso della notte hanno operato diverse equipe di chirurghi per procedere all'espianto, dopo che i genitori dello studente del liceo scientifico da Ponte di Bassano avevano dato l'ok alla donazione successiva alla dichiarazione di morte da parte dei medici.

Dopo il decesso del 17enne per meningite di tipo B Ulss 7 Pedemontana ha avviato il tracciamento di tutti i contatti avuti dal ragazzo negli ultimi 10 giorni, mettendo sotto profilassi 265 persone totali, di queste 60 sono già uscite dal controllo sanitario.







In particolare, i 22 compagni di squadra e lo staff tecnico sono stati invitati alla vaccinazione contro il meningococco B dall'azienda sanitaria di Treviso. Fabris militava nella The Team Riese Pio X, squadra della cittadina trevigiana, che disputa il campionato di serie C Gold. Era stato capitano e campione d'Italia U14 con l'Orange1 Bassano (Vicenza).

Il presidente della Federazione italiana pallacanestro (Fip), Giovanni Petrucci, interpretando il lutto e il dolore del basket italiano, ha espresso "vicinanza e cordoglio alla famiglia Fabris, al padre Christian, alla madre signora Emanuela e al fratello Alessio, per la prematura perdita di Tommaso, giocatore della The Team Riese Pio X che disputa il campionato di serie C Gold".