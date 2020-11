Ipotesi lockdown, una bambina di 5 anni scrive al premier Conte: "Per favore, non chiudere per Babbo Natale"

Da video

"Presidente Conte, mi faresti un favore? Se chiudi tutto puoi fare in modo che Babbo Natale, Santa Lucia e la Befana mi portino un regalino?". Comincia così la lettera di Cristel, 5 anni, di Verona, che ha scritto al premier dopo aver trascorso due settimane chiusa in casa per la quarantena. La piccola è infatti risultata positiva al Covid il 22 ottobre e ha passato in isolamente il periodo della malattia.