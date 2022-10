Incidente sulla A4, morta anche l'unica sopravvissuta: è la settima vittima

Chi è la settima vittima, Romina Banini -

Trentasei anni, Romina era coordinatrice dell'area educativa della cooperativa "Cuore 21", il braccio operativo dell'associazione "Centro 21" di Riccione, realtà che si prende cura di persone con sindrome di Down e che lei stessa aveva contribuito a fondare.

Bannini era in viaggio con la comitiva romagnola diretta a Lauco, in provincia di Udine, per partecipare all'iniziativa "Ventuno cuori in osteria" organizzata con il centro per l'educazione "Zaffiria" di Rimini.

Chi sono le altre vittime -

Con lei le vittime dell'incidente in A4 sono sette. Spezzate le vite di tutti gli occupanti del furgone che si è schiantato contro il tir. Si tratta di Massimo Pironi, ex sindaco di Riccione, alla guida del mezzo, e quattro ragazze e un ragazzo di "Centro 21-Cuore 21": Francesca Conti, Rossella De Luca, Maria Aluigi, Valentina Ubaldi e Alfredo Barbieri.

Il "tratto maledetto" della A4 -

La dinamica dell'incidente è in tutto simile alle svariate altre tragedie che hanno portato a ben 21 vittime nel corso del 2021 e ad altre 16 nei primi nove mesi di quest'anno: si formano rallentamenti per traffico intenso e per lavori, i mezzi pesanti si incolonnano o si fermano bruscamente lungo la carreggiata e dunque chi sopravviene li tampona, spesso ad alta velocità.