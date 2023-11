Giulia Cecchettin, il murale a Vigonovo: "Non smettere di dipingere il cielo"

E' "Per Giulia ", come scritto, il murale comparso a Vigonovo (Venezia), dove viveva la 22enne uccisa dall'ex Filippo Turetta. A firmarlo lo street artist di Abano Terme (Padova) Seneca. "Mi tremavano le mani quando l'ho dipinta" , ha rivelato l'artista in un video subito diventato virale sui social. L'immagine dell'opera, che vuole essere un tributo alla giovane che coltivava una grande passione, quella di disegnare fumetti, è stata condivisa su Facebook anche da papà Gino Cecchettin.

Tgcom24

"E’ una vicenda che logicamente mi ha toccato molto e che non poteva lasciarmi con le mani in mano", ha aggiunto Seneca che ha ritratto Giulia, aggiungendo intorno al messaggio "Non smettere di dipingere il cielo", stampe dei fumetti da lei stessa realizzati.



Il murale si trova al parco di Vigonovo.

Tributi artistici per Giulia Cecchettin in tutta Italia Non c'è solo a Vigonovo un'opera dedicata a Giulia Cecchettin. Nei giorni scorsi, una maxi scritta è apparsa su un muro in centro a Cagliari. Lettere maiuscole, impresse con lo spray: "E' stato il vostro bravo ragazzo, non è amore, è femminicidio".

Mentre il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, verrà inaugurato l'affresco realizzato sui muri della scuola primaria di Treglio, comune del Chietino conosciuto come il paese dell'affresco. L'opera, intitolata "Da Franca Viola a Mahsa Amini: il diritto di dire NO!", è stata espressamente dedicata a Giulia.