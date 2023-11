Adriano Celentano rivisita l'Ave Maria: "Prega per noi uomini assassini"

Dedica alle vittime di femminicidio

Celentano non ha aggiunto nessun'altra riflessione, ma la sua posizione sulla violenza contro le donne è chiarissima. Mentre si avvicina la "Giornata mondiale contro la violenza sulle donne" (25 novembre, celebrata da Mediaset con una serie di spot), in molti nel mondo dello spettacolo si sono esposti per ricordare Giulia Cecchettin, ennesima vittima di femminicidio.