Frontale tra camion e auto nel Veneziano: morto 21enne

Un 21enne è morto in uno scontro frontale tra l'auto su cui viaggiava e un camion lungo la Ss14 a San Donà di Piave (Venezia). I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi e liberato utilizzando cesoie e divaricatori il ragazzo, rimasto incastrato nella sua vettura, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Ferito in maniera lieve l'autista del camion finito parzialmente rovesciato fuori strada.