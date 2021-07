10 luglio 2021 18:43

Venezia, scontro tra le forze dell'ordine e il corteo di protesta a margine del G20

Cresce la tensione a Venezia, dove i manifestanti arrivati nel capoluogo per protestare contro il G20 dell'economia si sono scontrati con le forze dell'ordine. Il corteo, organizzato dal movimento "No grandi Navi", ha deviato dal percorso previsto dirigendosi verso l'Arsenale, dove si è concluso da poco il summit internazionale. Ad attenderli, un cordone di forze dell'ordine che ha caricato e respinto le circa 700 persone presenti. Nonostante il lancio di bottiglie di vetro e fumogeni, non sembrano esserci feriti. Alcuni dei manifestanti sono stati fermati dagli agenti.