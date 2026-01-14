Logo Tgcom24
Cronaca
Veneto
1 di 3
© Da video
© Da video
© Da video

© Da video

© Da video

Le due pizze sul portapacchi

Annabella Martinelli, ecco le ultime foto in bici prima della scomparsa

I tre scatti sono stati pubblicati su ordine del procuratore di Padova Angeloantonio Racanelli, che sta indagando per sequestro di persona

14 Gen 2026 - 16:55
3 foto

Annabella Martinelli sta pedalando, i due cartoni delle pizze appena comprate sono incastrati sul portapacchi. Ecco le ultime foto della 22enne scomparsa

