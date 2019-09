Fanno il bagno nudi a Venezia, maximulta per due tifosi dello Slavia Praga

Facevano il bagno nudi, ridendo e scherzando come se nulla fosse, in un rio nei pressi di Piazza San Marco a Venezia. Protagonisti di questa bravata due cittadini della Repubblica Ceca che sono stati fermati e multati dai carabinieri del nucleo natanti dopo essere stati scoperti mentre erano ancora in acqua la scorsa notte. Sono stati i passanti a segnalare i due tifosi dello Slavia Praga, di passaggio in Laguna e diretti verso Milano, dove si gioca la partita tra la squadra ceca e l'Inter.

I due uomini, completamente nudi cercavano anche di attirare l'attenzione della gente, tuffandosi nel rio. Ai militari hanno raccontato per giustificarsi che la serata era particolarmente calda. I carabinieri, dopo averli fatti vestire, li hanno condotti in caserma per gli adempimenti del caso, comminando loro una multa di circa 3mila euro a testa, in applicazione della sanzione amministrativa prevista per Atti contrari alla Pubblica decenza.