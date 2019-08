Venezia, stop ai castelli di sabbia: vietati sul bagnasciuga per motivi di sicurezza

Secchielli e palette abbandonati sulla spiaggia e bambini fermi sotto gli ombrelloni. Sono le conseguenze provocate dall'ordinanza del Comune di Cavallino-Treporti, in provincia di Venezia, che ha vietato i castelli di sabbia e le buche sul bagnasciuga per ragioni di sicurezza. Le costruzioni dei bambini possono ostacolare l'azione di soccorso in mare, spiegano dall'amministrazione. Ma i bagnanti non ci stanno: "Meglio cambiare località balneare".