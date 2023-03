Cospito, momenti di tensione al corteo degli anarchici a Venezia

Fotogallery - Migranti, record di sbarchi a Lampedusa: in 2mila in 24 ore

A Venezia ha sfilato un nuovo corteo a favore di Alfredo Cospito da parte di gruppi anarchici.

Nel corso della manifestazione si sono sfiorati momenti di tensione ma tutto si è concluso senza incidenti. Una quarantina di partecipanti ha lanciato slogan contro il 41 bis e in solidarietà al detenuto, da mesi in sciopero della fame contro il carcere duro. Ben 700 gli agenti schierati, in assetto antisommossa, per garantire il controllo della situazione.