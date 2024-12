Cortina d'Ampezzo (Belluno), l'albero di plastica divide i residenti

Nei Comuni si accendono le prime luci del Natale e con esse le polemiche, come a Cortina d'Ampezzo (Belluno), dove l'amministrazione ha fatto installare un imponente albero di plastica in una delle principali vie d'accesso. "Non mi piace, si trova in mezzo a un cantiere", spiega ai microfoni di "Mattino Cinque News" un residente del paese dolomitico che insieme a Milano ospiterà i Giochi olimpici invernali del 2026.