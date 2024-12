Cortina d’Ampezzo, una straordinaria stagione bianca

A partire dalla stagione invernale 2024-25, lo sconto “Junior” del 30% sul prezzo degli skipass giornalieri e plurigiornalieri viene estesa a tutti i minori di 18 anni. Un vantaggio che fino ad ora era riservato ai minori di 16 anni. Con l’estensione si vuole coinvolgere le nuove generazioni, appassionarle allo sci e fidelizzare la clientela del futuro. Ritorna anche l’apprezzata soluzione Superski Family, l’abbonamento per gruppi famiglia che permette di sciare per un numero predefinito di giornate durante tutta la stagione, fruibili in maniera flessibile a seconda delle proprie esigenze, all’interno del gruppo famiglia. Questa soluzione è disponibile durante il periodo di prevendita dal 15-28 novembre 2024 ad un prezzo interessantissimo, con un massimo di 38 € a giornata, proprio come lo scorso anno. C’è anche una novità: i gruppi famiglia che avevano l’abbonamento già l’anno scorso, possono rinnovare lo stesso anche online, se non ci sono state variazioni per i componenti del gruppo famiglia.



PREVENDITA - Per chi desidera godere delle piste senza limiti con uno skipass stagionale (sia Dolomiti Superski sia quello dedicato al comprensorio di Cortina), la prevendita durerà fino al 24 dicembre comprare prima conviene sempre. Continua pure lo sconto del 5% per gli acquisti di skipass giornalieri o plurigiornalieri tramite la My Dolomiti Card. I vantaggi non finiscono qui: la My Dolomiti Card, infatti, essendo riutilizzabile aiuta l’ambiente consentendo di ridurre il numero di tessere skipass emesse e la quantità di rifiuti prodotti. È infatti meglio conservare la My Dolomiti Card: lo sconto del 5% sugli acquisti online si riduce infatti al 3% per ogni acquisto effettuato richiedendo una nuova tessera My Dolomiti. E per chi vuole anticipare la settimana bianca a inizio stagione, da non perdere la promozione Dolomiti Superpremière, valida da inizio stagione e fino al 21/12/2024 in tutte le strutture ricettive aderenti all’iniziativa. La promozione consente di avere 4 pernottamenti e 4 giorni di sci al prezzo di 3, con scuola di sci e noleggio a prezzi convenzionati. Per ottenere lo sconto Superpremière sullo shop online è necessario inserire nell’apposito campo il codice presente sul voucher che viene rilasciato direttamente dalla struttura ricettiva aderente all’iniziativa.



Per maggiori informazioni: www.skipasscortina.com