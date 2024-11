Trentino: tutto è pronto per una nuova stagione bianca

GASTRONOMIA ED EVENTI - Una vacanza in Trentino significa anche la possibilità di abbandonarsi al piacere dei deliziosi sapori della tradizione locale, grazie a occasioni insolite e prodotti speciali, in pieno relax, magari dopo una giornata sulle piste. Ad esempio, l'Enrosadiratime è la possibilità di ammirare l'Enrosadira (il tipico cambiare di colore delle montagne dolomitiche che si tingono di rosa al tramonto) e assaporare una merenda o una cena in puro stile trentino, in autonomia o in emozionanti esperienze con le guide e gli esperti del territorio. Happycheese, invece, è l'aperitivo più trendy delle Dolomiti, che torna in pista per scendere poi fino a valle e portare alla scoperta di inedite lavorazioni casearie realizzate nei caseifici di montagna. Ogni mercoledì, tra i boschi sull’Alpe Tognola, sopra San Martino di Castrozza, c'è l'Aperitivo in Motoslitta: si raggiunge la località prescelta con la motoslitta e si trova una scelta di prodotti del territorio. E in diverse località ci sono le iniziative più disparate: dal picnic sulla slitta al chiar di luna, alla colazione in quota all’alba.