Valtellina: nel comprensorio di Bormio si vive già l’atmosfera delle Olimpiadi

3 SKIPASS - 1 UNIQUE PASS - Dopo il successo degli scorsi anni, si riconferma la possibilità di acquisto online con l’agevolazione del prezzo dinamico dello skipass unico plurigiornaliero, per sciare liberamente nelle stazioni sciistiche di Bormio, Santa Caterina Valfurva e Cima Piazzi-San Colombano collegate tra loro con il comodo servizio bus gratuito. La promozione prevede sconti fino al 25% rispetto al prezzo di biglietteria e consente di acquistare ingressi (di 4 ore, giornaliero e pluri-giornaliero) a prezzi che variano in base all’anticipo con cui si prenotano i pass. Inoltre è un ottimo sistema per saltare la coda.



RIDUZIONI PER LE FAMIGLIE - A partire già dall’acquisto dello skipass anche di un solo giorno, i bambini inferiori ai 7 anni d’età (nati dal 2017 in poi) sciano gratis in tutto il comprensorio: a fronte dell’acquisto di uno skipass da parte di un genitore, viene rilasciato un biglietto gratuito della medesima durata. Per i ragazzi invece c’è la tariffa Junior 50%: i ragazzi nati tra il 2009 e il 2016 sciano a prezzo speciale con sconti fino alla metà del prezzo di listino riservato agli adulti su skipass giornaliero e plurigiornaliero.



NOVITÀ IN VISTA DELL’APPUNTAMENTO OLIMPICO - Le prime 40 cabine dell’impianto di risalita che collega la futura pista olimpica con Bormio paese saranno completamente rinnovate in stile “rosso Bormio”, per arrivare del tutto tirate a nuovo all’inverno 2026. Tra le altre novità per questa stagione, è in dirittura di consegna l’ampliamento dei campi scuola Scoiattoli a Bormio 2000 e l'installazione di due nuovi nastri trasportatori: uno coperto di 140 metri e uno normale di 65 metri. Sempre qui, è in corso la realizzazione del parco giochi PlayWood e l’ampliamento dello snowpark The Jungle già rinnovato lo scorso anno. La scorsa stagione erano stati già inaugurati i rinnovamenti dello snowpark The Jungle, la Vasca Stelvio di Bormio Terme e i campi scuola di Bormio 2000. Tante, insomma, le nuove proposte che si aggiungono alla già completa offerta del comprensorio sciistico di Bormio, in modo da rendere indimenticabile la vacanza di tutta la famiglia e rispondere alle esigenze di ogni tipo di sciatore dall’agonista ai piccoli apprendisti.



IL COMPRENSORIO PER GLI AMANTI DELLO SCI DA CAMPIONI - Il comprensorio di Bormio offre più di 180 chilometri di piste di sci alpino, nordico e snowboard, immersi nel Parco Nazionale dello Stelvio. Un’area di magnifico appeal naturalistico e sportivo, dove gli amanti della montagna possono godere di un’offerta completa all’interno della maestosa natura del Parco Nazionale dello Stelvio. Si va dagli incantevoli paesaggi imbiancati di Santa Caterina Valfurva, al divertimento adatto a tutta la famiglia delle piste facili e soleggiate di Cima Piazzi-San Colombano. Ma a Bormio si trova anche il più grande dislivello sciabile d’Italia, l’emozionante vertical drop che da quota 3000 scende al paese per ben 1800 metri: la pista Stelvio sarà teatro delle gare olimpiche dello sci alpino maschile. Per sette attesissimi giorni, dal 6 al 26 febbraio 2026, Bormio avrà gli occhi puntati addosso dai veri appassionati di sci, poiché sarà teatro delle prestigiose gare di sci alpino maschile e vedrà il debutto dello sci alpinismo come nuova disciplina olimpica. Un motivo in più per cimentarsi già da quest’anno con le piste dei campioni.



NON SOLO SCI - Rinomata località nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, Bormio è conosciuta dagli appassionati di montagna non solo per le piste leggendarie, le attività outdoor a contatto con la natura, le millenarie acque termali, ma anche per le bellezze del centro storico, le infrastrutture e servizi di grande qualità, i sapori inconfondibili dell’enogastronomia valtellinese, gli eventi di importanza mondiale. Oltre allo sci, numerose sono le attività che permettono di godersi la neve: l’emozione dello sleddog, le arrampicate sulle cascate di ghiaccio con le guide alpine, le slittate in Val di Rezzalo, il pattinaggio, all’aperto o indoor al Palaghiaccio, e il curling. Senza dimenticare le passeggiate nel Parco Nazionale dello Stelvio, l’ebbrezza di pedalare sulla neve in sella alle fat bike a S. Caterina e in Val Viola e l’emozione di guardare il mondo dall’alto con un lancio in parapendio in tandem. Questo e molto altro, per divertirsi nel bianco dell’inverno.