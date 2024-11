Courmayeur Mont Blanc: ecco la stagione sciistica

LE VALLI - La Val Ferret è un rifugio perfetto per chi cerca quiete e relax immerso nella natura incontaminata, con panorami che si estendono fino alla catena del Monte Bianco e sentieri ideali per escursioni tutto l’anno. In inverno, la valle si trasforma in un paradiso per lo sci di fondo, con piste perfettamente tracciate lungo il fondovalle. La Val Veny, altrettanto suggestiva, offre scorci spettacolari sui ghiacciai e cime vertiginose, ideali per attività alpinistiche e sport invernali. Luogo paradisiaco per gli amanti dell’outdoor, è perfetto anche per chi desidera vivere la montagna nella sua essenza più autentica.



COME ARRIVARE - Courmayeur è facilmente accessibile grazie alla sua vicinanza alle principali reti di comunicazione. Situata al crocevia tra Italia, Francia e Svizzera, la località è raggiungibile in auto tramite l’autostrada A5 Torino-Aosta, che garantisce collegamenti rapidi con Torino, Milano e Ginevra. Il Traforo del Monte Bianco, aperto tutto l’anno ad esclusione del periodo compreso tra settembre e metà dicembre, consente un accesso diretto dalla Francia, rendendo Courmayeur una meta privilegiata per chi desidera una vacanza montana senza compromessi. Per chi preferisce viaggiare in treno, da metà dicembre a fine marzo, è attivo Freccialink, un biglietto speciale accorpato a quello delle tratte Frecciarossa con destinazione Torino Porta Susa, da dove parte il collegamento autobus diretto a Courmayeur.



IN CITTA’ - Una volta giunti in loco, muoversi a Courmayeur è semplice: i servizi di navetta gratuiti e i numerosi parcheggi facilitano la mobilità interna, mentre il servizio di bike sharing a pedalata assistita rappresenta in primavera, estate e autunno un’opzione ecologica e pratica per esplorare il centro e le zone limitrofe. Un aspetto interessante da segnalare riguarda il sistema di limitazione del traffico attivo nelle due principali valli di Courmayeur, la Val Veny e la Val Ferret. Per preservare la tranquillità e l'integrità del paesaggio, l'accesso veicolare è consentito fino a un massimo di 260 auto, un limite chiaramente indicato da un segnale luminoso a LED all'ingresso di entrambe le valli. Inoltre, durante la stagione estiva, dal 7 giugno al 29 settembre, è disponibile un servizio di trasporto pubblico gratuito. Questa iniziativa, promossa dall'Amministrazione comunale di Courmayeur, mira a ridurre l'utilizzo delle auto nell'intero territorio comunale, contribuendo così alla protezione del prezioso patrimonio naturale e ambientale che si estende ai piedi del Monte Bianco. Courmayeur prosegue inoltre il suo impegno verso una mobilità innovativa con NEXT, azienda deep tech che offre veicoli modulari e sostenibili per ridurre il traffico e valorizzare il territorio. Già testato in estate, il servizio torna in fase di sperimentazione in inverno con i POD di NEXT, prenotabili via QR code nel periodo natalizio, per agevolare residenti e turisti.



SCIARE SUL BIANCO - Il comprensorio sciistico di Courmayeur Mont Blanc, che riaprirà ufficialmente il 30 novembre 2024, offre un’ampia varietà di piste: dai tracciati più impegnativi, ideali per sciatori esperti alla ricerca di sfide tecniche, fino a discese più dolci e adatte ai principianti, senza dimenticare le ampie aree riservate ai bambini e alle famiglie. D’inverno gli impianti della Courmayeur Mont Blanc funivie permettono di accedere in pochi minuti a un comprensorio sciistico che offre ben 100 km di tracciati battuti e fuoripista, 33 piste con notevoli dislivelli, tra cui l’Arp, che permette di sciare a 2.755 metri di altitudine. Un vero paradiso per gli amanti di sci e snowboard che possono contare su 18 impianti di risalita, ambientazione suggestiva e innevamento garantito, anche grazie alla presenza di impianti per l’innevamento programmato che coprono più dell’80% delle piste. Inoltre, grazie all’apertura serale della funivia Courmayeur, ci si può concedere un aperitivo e un’ottima cena in alta quota, così da ammirare lo spettacolo del tramonto sul Monte Bianco.



DOVE SCIARE - Le famiglie possono contare sul Baby Club di Plan Chécrouit, gestito dalla Scuola Sci Monte Bianco, situato a pochi passi dalle stazioni di arrivo della funivia Courmayeur e della telecabina Dolonne, e che ospita bambini da 0 a 10 anni. In alternativa, al Club des Sports – Courmayeur Val Ferret, a pochi passi dalle piste di fondo, ci si può divertire sulla pista di bob con volante e slittini, muovere i primi passi sulla neve o semplicemente rilassarsi nel solarium. Presso il Club si possono anche noleggiare motoslitte per bambini, fat bike e e-bike con gomme da neve per adulti e bambini oltre a sci e ciaspole. E ancora, a pochi minuti dal centro di Courmayeur si trova il Fun Park Dolonne, dove i più piccoli potranno imparare a sciare o lanciarsi in fantastiche discese su bob e snowtubing. Per bambini ma anche ragazzi e adulti, tra la pista da sci Aretù e la Chécrouit, c’è lo snowpark, un’area dedicata interamente ai tricks e alle acrobazie su sci e snowboard in totale sicurezza. Mentre chi ama lo sci di fondo nella Val Ferret avrà a disposizione un tracciato di oltre 20 km da percorrere tra ricchi boschi e prati innevati.



FREERIDER - Courmayeur è, anche una delle mete europee più apprezzate dai freerider che qui troveranno fuori pista lungo boschi di larici e abeti della Val Vény, i canali dei Vesses, l’Arp Vieille e Youla, caratterizzati da pendenze mozzafiato e discese vertiginose, ideali per chi cerca emozioni forti e la possibilità di migliorare le proprie performance. Gli sciatori esperti possono inoltre approfittare di aree dedicate al freeride, dove avventurarsi in fuoripista sicuri e provare il brivido di scivolare sulla neve fresca, accompagnati da guide professioniste che conoscono ogni segreto della montagna. Ideale anche la Vallée Blanche, che essendo in Francia non fa propriamente parte del territorio di Courmayeur, da cui è tuttavia possibile accedervi tramite Skyway. Anche questa valle regala emozioni uniche agli appassionati di sci con la sua discesa di 24 km, freeride da percorrere con guide alpine o maestri di sci, attraversando paesaggi glaciali mozzafiato e affacci sui pendii del Monte Bianco.



INDOOR - Il Courmayeur Sport Center offre una vasta gamma di attività indoor per sportivi di tutte le età e livelli, rendendolo il luogo ideale per chi desidera vivere lo sport tutto l'anno ai piedi del Monte Bianco. Tra le principali attrazioni, spicca una delle palestre di roccia indoor più spettacolari d'Europa, con percorsi che variano dal 4° all'8° grado, perfetti sia per principianti che per esperti. Il centro dispone inoltre di una pista di ghiaccio, dove è possibile praticare pattinaggio e altre discipline su ghiaccio, con corsi individuali e collettivi. Per chi è appassionato di fitness, la palestra, dotata di attrezzature di ultima generazione Technogym, offre numerose opzioni tra cui pilates, yoga, spinning e kettlebell. Il tennis è praticabile tutto l'anno grazie ai campi indoor e outdoor, mentre gli sport emergenti come padel e pickleball trovano spazio su campi dedicati. Per i più piccoli c'è la ludoteca Lo Tatà, mentre gli adulti possono concedersi un momento di relax all'Ice Bar.



ENOGASTRONOMIA - A Courmayeur, si può vivere un'esperienza unica concedendosi un pranzo gourmet 3.466 metri di altezza su Skyway Monte Bianco oppure gustando un aperitivo al tramonto circondati dalle maestose Alpi, per poi concludere la giornata con una raffinata cena nel cuore del paese. L’enogastronomia è infatti uno dei punti di forza di Courmayeur, con una tradizione culinaria che riflette l’identità alpina e la ricchezza del territorio valdostano, arricchita dalle influenze della vicina Francia.I ristoranti della zona offrono piatti tipici come la fonduta, la polenta concia e la carbonade, accompagnati dai vini locali di alta qualità. Non mancano esperienze gourmet, con chef che reinterpretano i sapori tradizionali in chiave moderna, utilizzando ingredienti a chilometro zero e tecniche innovative. Courmayeur offre anche la possibilità di partecipare a eventi enogastronomici di rilievo, che celebrano i prodotti locali e l’arte culinaria del territorio. Un’esperienza da non perdere è la cena in rifugio, dove i sapori della tradizione si incontrano con la suggestiva atmosfera delle vette innevate.