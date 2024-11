Dolomiti Superski: il 30 novembre al via la 50° stagione invernale

APERTURA UFFICIALE IL 30 NOVEMBRE - La stagione sciistica nelle 12 valli di Dolomiti Superski avrà tradizionalmente inizio l’ultimo sabato di novembre, ovvero il 30, con le prime aperture in 6 comprensori. Come ogni anno, a seconda delle condizioni meteo e di innevamento, singoli impianti potranno iniziare la stagione già qualche giorno prima. Sabato 30 novembre verranno accesi gli impianti di risalita nei comprensori di Cortina d’Ampezzo, Plan de Corones, 3 Cime Dolomites, Val di Fiemme-Obereggen, Alpe Lusia-San Pellegrino e Civetta mentre è prevista per il 5 dicembre 2024 l’apertura delle valli centrali, compresa la Sellaronda e per il 7 San Martino di Castrozza-Passo Rolle. Entro il 7 dicembre, tutte le 12 zone sciistiche delle Dolomiti saranno operative, a seconda delle condizioni meteo e di innevamento.



SCONTISTICA JUNIOR ESTESA AI MINORENNI E SUPERSKI FAMILY - Per festeggiare il proprio 50° compleanno, Dolomiti Superski ha fatto una scelta rivolta verso il futuro e a carattere duraturo: la scontistica Junior del 30% sul prezzo degli skipass giornalieri e plurigiornalieri – che fino ad ora era riservata ai minori di 16 anni- viene estesa a tutti i minori di 18 anni. Confermata poi la gettonatissima soluzione Superski Family, l’abbonamento per gruppi famiglia, che permette di sciare per un numero predefinito di giornate durante tutta la stagione, fruibili in maniera flessibile a seconda delle proprie esigenze, all’interno del gruppo famiglia registrato (durante il periodo di prevendita dal 15-28 novembre 2024 a prezzo ridotto). Dolomiti Superski vuole promuovere sempre di più la sua My Dolomiti Card, il supporto magnetico per skipass riutilizzabile, sul quale è possibile caricare quasi tutti i tipi di skipass, comodamente anche da casa. Obiettivo ultimo è la completa eliminazione delle tessere di plastica “usa e getta” per skipass giornalieri e plurigiornalieri, con il conseguente enorme risparmio sulla plastica.



SKIPASS ANNUALE DOLOMITI SUPERSKI E SMART PASS TESTATO A SAN MARTINO DI CASTROZZA - Da quest’anno, lo skipass o lift pass diventa anche annuale. Chi acquista uno skipass stagionale Dolomiti Superski per la stagione invernale 2024-25, potrà acquistare lo stagionale Dolomiti Supersummer 2025 scontato del 10%. Questa offerta non vale all’inverso. Durante la stagione invernale 2024-24, sarà possibile anche testare il nuovo Smart pass a livello di skipass di zona a San Martino di Castrozza e Passo Rolle. Chi acquista online una tipologia di skipass relativa al consorzio impianti a fune della nota località sciistica trentina, potrà optare per la funzione Smart pass. Installando sul proprio smartphone la App di Axess “Ski Wallet” potrà scansionare il codice QR prodotto all’atto dell’acquisto online dello skipass, associando lo stesso al proprio dispositivo. Tenendo semplicemente lo smartphone in tasca sarà riconosciuto ai tornelli degli impianti e potrà passare senza fare null'altro.



OLTRE 100 MILIONI DI EURO IN NUOVE E RINNOVATE INFRASTRUTTURE - Come ogni anno, le 130 società funiviarie consorziate in Dolomiti Superski hanno investito cospicue risorse per poter garantire ai propri utenti un servizio sempre di altissima qualità. Sono per tanto numerosi gli impianti di risalita obsoleti che sono stati rimpiazzati da impianti moderni con maggiori standard di confort e sicurezza, mentre gli impianti di innevamento sono stati aggiornati e ammodernati in numerose località, così da poter garantire la sciabilità e l’alta qualità delle piste durante tutta la stagione, ottimizzando al contempo l’impiego delle risorse. In totale, per la stagione invernale 2024-25 sono stati investiti oltre 100 milioni di Euro.