Sci, sapori, artigianato e divertimento sull’altipiano del Renon

LA MAGIA DI RENON - Per raggiungere l’altipiano di Renon basta poco: in soli 12 minuti di funivia da Bolzano si arriva alla stazione di Soprabolzano e ci si ritrova direttamente tra le festose bancarelle del Mercatino. Un luogo magico: stelle che brillano e palline colorate, luci soffuse e canti natalizi, profumo di spezie e frittelle: quello sul Renon è un mercatino speciale, lontano dalla frenesia dei grandi Mercatini, molto intimo, nostalgico eppure di straordinaria bellezza. Vicino alla stazione del famoso Trenino gli stand di legno riprendono la forma dei vagoni storici e creano uno scenario davvero unico, quasi fosse il set di un film d’altri tempi. Sui banchi fanno bella mostra prelibatezze di ogni tipo, dolci – tra cui il tradizionale zelten, a base di frutta secca – miele, vin brulé, confetture.



ARTIGIANATO - Ma nel Mercatino si trovano anche manufatti di artigianato locale, prodotti originali che sottolineano l’importanza della sostenibilità e della tradizione, del saper creare con le proprie mani come si faceva una volta e come fanno ancora oggi gli artigiani del Renon portando avanti con passione e maestria una storia millenaria: presepi di legno, angioletti, pantofole di feltro, fiori di carta, accessori in pelle, vetri decorati, cuscini di cirmolo, olii e candele, cappelli in maglia crochet, decorazioni natalizie in stoffa e metallo, art books, gioielli in vetro.



IL TRENINO DI NATALE - Da Soprabolzano poi sarà possibile raggiungere a bordo del trenino le altre tappe del Trenatale: sarà infatti un mercatino “diffuso” che toccherà altri 3 luoghi del bellissimo altipiano e permetterà così di gironzolare ancora tra gli originali banchi a forma di alberi di Natale che animeranno il centro di Collalbo e di partecipare al “laboratorio natalizio” alla vicina stazione del trenino con espositori che insegnano a realizzare decorazioni con tecniche collage/decoupage e tecniche in tessuto, creazioni di carta e libri d'epoca, e bijouterie realizzata in pizzo antico dall'artigiana Gabriella Pecchia; di andare alla ricerca del regalino sfizioso tra le bancarelle degli artigiani nel parco dell’Hotel Bemelmans Post; o ancora, di vivere un’esperienza unica, e gratuita, al Museo d’apicoltura Maso Plattner a Costalovara alla scoperta del mondo delle api e dei segreti del lavoro degli artigiani con tanto di degustazione di punch al miele. Approfittando del ricco programma di spettacoli e musica (da non perdere i suonatori di corni alpino), di letture di fiabe e giochi per i più piccoli, giri in carrozza, lama trekking e spettacolo di ventriloquismo.



LA LOTTERIA - E poi c’è il "Fortunino del Renon", la lotteria natalizia dei commercianti del Renon: dal 23 novembre al 24 dicembre effettuando acquisti presso gli esercizi partecipanti, residenti e turisti potranno approfittare di prezzi molto convenienti e vincere fantastici premi, tra cui vantaggiosi buoni per uno shopping davvero unico. Il pacchetto “Trenatale & Avvento”, valido dal 29 novembre al 23 dicembre, offre a partire da 144 € a persona 3 pernottamenti; la RittenCard che consente di utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici regionali per raggiungere gli altri mercatini di Natale dell'Alto Adige; gite a Bolzano per visitare di Castel Roncolo, Museo Mercantile e Museo Archeologico dell’Alto Adige; e tante altre sorprese per tutti gli ospiti del Renon.



PARADISO DELLO SCI - L’ambito sciistico del Corno del Renon (che si sviluppa dai 1.530 ai 2.260 metri di altitudine) mette a disposizione degli appassionati 15 km di piste, ampie e panoramiche, che si raggiungono facilmente con la cabinovia a 8 posti dalla stazione a valle di Pemmern e dove è possibile godersi la vista spettacolare sulle vette dolomitiche - dal Gruppo del Sella allo Sciliar - per una autentica full immersion nella natura. In quota anche una scuola sci per i più piccini, e naturalmente anche per i più grandi, uno snowpark per freestyler e una divertente area snowkite. Per chi ama il fondo, da non perdere la panoramica pista da fondo (ca 2.000 metri slm) mentre per gli amanti del trekking sulla neve c’è il Premium Tour Cieloronda, il primo sentiero invernale certificato d’Italia, un itinerario circolare che parte dalla stazione a monte della cabinovia e regala per tutto il percorso (circa 2 ore e mezza) una vista indimenticabile sulle Dolomiti.