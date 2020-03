Coronavirus, Zaia annuncia l'avvio dei test sierologici in Veneto

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha annunciato l'avvio in regione dei test "con prova sierologica attraverso il prelievo del sangue" per capire se i pazienti hanno già gli anticorpi e l'immunizzazione al coronavirus. "La nostra Unità di crisi - ha spiegato - ha approvato l'avvio del progetto scientifico". La fase sperimentale partirà "con i dipendenti della sanità e delle case di riposo".



