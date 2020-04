Coronavirus, in Veneto via il limite di 200 metri per l'attività motoria

Il governatore Luca Zaia ha illustrato alcune misure anti-contagio contenute nella nuova ordinanza della Regione Veneto per contrastare la diffusione del coronavirus. I cittadini sono obbligati a usare mascherina, guanti e gel igienizzante per uscire di casa. Tolto, invece, il limite dei 200 metri per l'attività motoria, che può essere svolta singolarmente e "in prossimità dell'abitazione". "E' un atto di fiducia verso i veneti", ha detto Zaia. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia e nel mondo cliccando qui