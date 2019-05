Cerca di sedare una rissa nel Trevisano: 46enne viene colpito e muore

La vittima è Alessandro Sartor, operaio del luogo di 46 anni, collaboratore saltuario del locale in cui è avvenuto il fatto. Secondo quanto si è appreso all'interno di un bar ristorante della zona era in corso una festa collegata al passaggio della tappa di oggi del Giro d'Italia sulla strada di fronte per attendere la quale erano in corso dei preparativi per valorizzare il percorso in quel punto.



Poco dopo la mezzanotte sarebbero scoppiati più focolai di lite, per cause da accertare, e Sartor sarebbe intervenuto in uno di essi probabilmente per invitare alla calma ma finendo per esserne direttamente coinvolto. Colpito più volte da persone non ancora identificate, l'uomo ha perso i sensi colto da un arresto cardiocircolatorio.



Soccorso e trasferito all'ospedale di Conegliano (Treviso), l'uomo è morto poco dopo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno interrogando i presenti per giungere ad una ricostruzione attendibile di quanto accaduto.