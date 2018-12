Venezia, lite al bar: 58enne colpisce anziano che muore mentre chiama il 112

Un uomo di 58 anni è stato denunciato dai carabinieri con l'accusa di omicidio preterintenzionale per la morte di un 79enne dopo una lite al bar avvenuta a Cavarzere (Venezia). Il 58enne, in preda ai fumi dell'alcol, ha colpito più volte l'anziano. Questi cercando di mettersi al sicuro ha chiamato il 112, ma proprio mentre era al telefono con l'operatore si è accasciato al suolo morendo.

Immediato l'intervento dei militari che hanno bloccato e sentito a lungo l'aggressore, raccogliendo anche le testimonianze delle persone presenti nel locale. Il Pm di turno ha disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte, in modo da accertare se siano state fatali le percosse o se il decesso sia avvenuto per altre cause correlate ad esse o meno.