Cane gli scappa su binari: 33enne travolto da un treno nel Veneziano

ansa

Un 33enne e il suo cane sono morti travolti da un treno nella notte a Marghera, vicino a Venezia. L'uomo, che assieme alla fidanzata stava portando a passeggio il cane, avrebbe attraversato i binari per recuperare l'animale, che gli era sfuggito: in quel momento stava però arrivando il convoglio, e il macchinista non ha potuto far nulla per evitare di investire l'uomo e il cane.