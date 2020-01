Ancona, sui binari con cuffiette: 16enne muore investito da treno

In attesa di tornare a casa dopo la scuola, ha attraversato i binari ascoltando musica dalle cuffiette. Ma quando si è accorto della sirena azionata dal macchinista del treno in arrivo, ormai era troppo tardi. E' morto così, davanti ai compagni di scuola, uno studente di 16 anni investito da un treno vicino alla stazione di Loreto, in provincia di Ancona.