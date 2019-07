La linea ferroviaria Luino-Laveno Mombello è stata chiusa e si sono registrati forti disagi per il traffico sulla provinciale. Le vittime sono Roberto Belsanti, 82 anni, e sua moglie Marisa Milani, di 81.



La vettura con a bordo la coppia di anziani, per motivi ancora da accertare, proveniva da una via perpendicolare alla provinciale che sormonta la linea ferroviaria. La vettura è uscita di strada ed è piombata come un proiettile sui binari, non consentendo al macchinista del convoglio di frenare per evitare lo schianto.



L'impatto, devastante, ha distrutto l'automobile e ucciso sul colpo i due coniugi. Inutile la corsa a sirene spiegate delle ambulanze del 118 che, poco più tardi, hanno però prestato soccorso al macchinista e ai suoi due colleghi che erano con lui in cabina, tutti sotto shock.