Bimbo ucraino con scheggia vicino al cuore, operato e salvato a Padova

Un ragazzino ucraino di 11 anni, rimasto ferito da una scheggia di mortaio conficcatasi vicino al cuore, è stato salvato presso l'ospedale di Padova.

Dopo l'operazione di cardiochirurgia pediatrica, il piccolo è stato estubato e trasferito in terapia intensiva. L'undicenne era rimasto coinvolto nel bombardamento della sua abitazione in Ucraina, in cui sono morti la madre e un fratellino.