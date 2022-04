Ucraina, la lettera di un bimbo di 9 anni alla mamma morta: "Farò il bravo per venire in paradiso da te"

"Penso che questi 9 anni siano stati i migliori della mia vita.

Ti sono molto grato per la mia infanzia. Sei la madre migliore del mondo e io non ti scorderò mai. Spero che tu sia felice in cielo e spero che tu vada in paradiso. Ci vedremo in paradiso. Proverò a fare il bravo bambino per venire in paradiso da te". È la drammatica lettera scritta da Anatoly per la madre morta . La donna stava fuggendo da Hostomel , periferia di Kiev, ma i russi hanno colpito la sua auto. Lei è morta sul colpo, salvo il piccolo Anatoly. Le parole sono state diffuse dalla conduttrice televisiva ucraina Katya Osadchaya. "Sei la migliore madre nel mondo! Non ti dimenticherò mai! Buona fortuna a te in paradiso!".