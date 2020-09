Batterio killer Verona, sospesi tre medici

Per la vicenda del "citrobacter" dell'Ospedale Donna e Bambino di Borgo Trento, nel Veronese, la Direzione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ha sospeso in via cautelare tre medici. Lo si legge in una nota dell'Azienda ospedaliera diffusa sull'infezione del cosiddetto batterio killer che ha causato, tra il 2018 e l'inizio di quest'anno, la morte di quattro bambini ricoverati nel reparto di terapia intensiva.