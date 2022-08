Basta torso nudo in città a Jesolo, l'ordinanza del comune per il decoro urbano

"

Per entrare la maglia è obbligatoria

Jesolo

costa veneta

basta al torso nudo

decoro urbano

". È il messaggio scritto su alcuni cartelloni affissi all'ingresso di bar e attività commerciali a. Si tratta della stretta dei comuni dellaper dire, e non solo, in città e per promuovere ilnelle località marittime come Jesolo. "L'ordinanza però non basta, per farla rispettare servirebbe il corpo di polizia - dichiara a "" il presidente del comitato dei commercianti della città - abbiamo dovuto spegnere la fontana per questioni di sicurezza e per evitare che la gente si facesse il bagno".

Una situazione fuori controllo quella denunciata dai commercianti della zona che polemizzano ai microfoni di

Canale 5

costretto a mettere un buttafuori all'ingresso per evitare che la gente entri in costume

. "Negli ultimi anni la situazione è davvero peggiorata - racconta il gestore di una tabaccheria - sono".