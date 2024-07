Caso Alex Marangon, a "Morning News" il video del giovane barman due mesi prima della morte

Il cadavere di Marangon era stato rinvenuto sul greto del Piave, ad appena quattro chilometri dal punto in cui era stato visto vivo due giorni prima, ovvero la boscaglia che circonda l'abbazia sconsacrata di Vidor dov'era andato per seguire una sorta di rito sciamanico. Si sa anche che il 26enne ha bevuto per due volte l'ayahuasca, una tisana dall'effetto psichedelico. Due persone che stavano prendendo parte allo stesso appuntamento hanno raccontato agli investigatori di averlo seguito per un po' e poi di essere tornati indietro perdendolo di vista. E si ripartirà proprio da queste due persone per capire cosa è accaduto. Dopo giorni di silenzio ha parlato Andrea Zuin, in arte "ZuMuric", lo sciamano e organizzatore della serata all'Abbazia. L'uomo si è detto: "profondamente sconvolto e addolorato per la scomparsa di Alex e per tutto quello che sta emergendo". E a "Morning News" ha aggiunto di voler parlare ulteriormente a tempo debito per chiarire l'accaduto.