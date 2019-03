A Jesolo stretta sui risciò: servono targa e assicurazione per circolare

Una targa identificativa e un'assicurazione per responsabilità civile verso terzi con un massimale simile a quello delle moto. Ecco le norme legate al noleggio dei risciò a quattro ruote approvate dal consiglio comunale di Jesolo (Venezia). La volontà degli amministratori, come riporta Il Gazzettino, è quella di regolamentare secondo i parametri del codice della strada un settore della mobilità molto amato dai turisti. Non senza polemiche.

A Jesolo ogni estate si accendono le discussioni se far circolare o meno i risciò nell'isola pedonale serale. E la decisione presa dai consiglieri di Jesolo non è piaciuta ai 13 noleggiatori dei mezzi presenti in città, pronti a ricorrere al Tar.



"I nostri risciò trasportano 5mila persone al giorno - sostengono gli addetti del settore. - Con queste norme rischiamo di chiudere l'attività". Di parere opposto il sindaco, Valerio Zoggia. "La nostra amministrazione - spiega - ha avuto il coraggio di andare fino in fondo; più volte abbiamo registrato proteste e sollecitazioni".