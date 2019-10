Veneto, seppellisce zio e madre nella legnaia per prendere la loro pensione: "Non sono pentito"

Aveva seppellito il cadavere dello zio, scomparso nel 2016, e quello della madre nella legnaia della sua abitazione in Veneto per percepire la loro pensione e continuare a riscuoterla per anni. “Non sono pentito della truffa allo Stato”, sostiene l’uomo davanti alle telecamere di “Fuori dal Coro”.

Il caso è di qualche mese fa: “Ho nascosto i cadaveri per prendere la pensione: 900 euro di mio zio, 526 di mia madre”, spiega ancora l’uomo alla trasmissione, e si giustifica sostenendo di aver chiesto aiuto allo Stato prima della morte dei due, richiesta rimasta senza risposta. Sulla truffa all’Inps, comunque, non sembra esserci pentimento.