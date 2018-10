Veneto, ragazzo di colore escluso da una palestra: “In Italia mi sentivo a casa, non me l’aspettavo”

Caramba è un ragazzo senegalese in Italia da molti anni. Vive a Monselice, provincia di Padova, dove dice di sentirsi a casa. Dopo essere scappato dal suo Paese, aver attraversato la Libia e il Mediterraneo, si è ambientato nel paesino veneto dove ha "molti amici”. Proprio uno di loro, infatti, gli ha raccontato un episodio avvenuto in una palestra: sarebbe stato discriminato all’ingresso perché di colore. Caramba, che non ha mai subito episodi di razzismo decide, insieme alle Iene, di verificare. Il risultato è che nella palestra del posto gli viene negato l’accesso con la motivazione che si tratta di un club privato.



Alla controprova, effettuata da un ragazzo del posto, nessun divieto anzi: il proprietario della struttura si mostra anche piuttosto gentile nel mostrare le attrezzature e nel rassicurare il potenziale cliente. “Non me l’aspettavo”, ammette Caramba al microfono di Pablo Trincia. “Qui mi hanno sempre trattato bene e questa cosa mi dispiace molto”, confessa con amarezza. La reazione del titolare della palestra, messo di fronte al suo comportamento, non è delle migliori. S’infuria e caccia fuori la Iena assieme al cameraman.