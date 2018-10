Emmanuel Asiedu, il cassiere insultato perché di colore: “Ho pensato: forse la signora ha bisogno di aiuto”

“Non voglio essere servita da un negro”. Una cliente di un supermercato varesotto inveisce così contro Emmanuel Asiedu, cassiere di origine ghanese, da dieci anni residente in Italia. Gli insulti e le offese vengono presto seguiti da un lancio di oggetti verso il dipendente del negozio, addosso al quale alla fine la signora scaglia anche una lattina di birra prima di lasciare - come si vede dalle telecamere - il supermercato in fretta e furia. Un’aggressione che segna il giovane.



Intervistato da Mattino Cinque, l'uomo vuole però specificare: “Sono più di dieci anni che sono in Italia, non l’ho mai considerato un Paese razzista. Se io sono educato nei tuoi confronti, credo di meritarmi il tuo rispetto. Tutto qua”. Ma cos’ha pensato Emmanuel durante l’aggressione, prima verbale e poi fisica? “Sinceramente ho provato a mettermi nei suoi panni, a cercare di capire, a chiedermi se avesse bisogno di aiuto”.