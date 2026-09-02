Il Veneto approva la legge sul fine vita, Zaia: "Risposta doverosa"

"Io ho voluto fin da subito chiarire che non stavamo decidendo di approvare o bocciare il fine vita, viste le proteste e i discorsi che ho letto sui social", ha aggiunto Zaia. "La verità è che il fine vita in Italia esiste dal 2019 e qualsiasi paziente terminale che ha le quattro caratteristiche - diagnosi infausta, mantenuto in vita da supporto vitali, grave sofferenza fisica e psichica, e libero e cosciente di scegliere - può chiedere alla sua Ulss di valutare la sua situazione per gestire fine vita".