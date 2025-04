Veneto, errore nella carta d'identità del figlio minore: salta il viaggio di famiglia all'estero | Il Comune dovrà pagare 422 euro

"Da quel che mi risulta - ha spiegato l'assessore ai Sevizi demografici, Francesca Benciolini - a causa un banale errore nell'emissione della carta d'identità, il giorno della partenza per un viaggio all'estero il minore e chi lo accompagnava non sono riusciti a imbarcarsi e sono rimasti in aeroporto e quindi hanno perso i solidi dei biglietti. Fortunatamente il problema è stato risolto rapidamente e già il giorno successivo sono potuti ripartire - ha aggiunto -. Da parte di queste persone abbiamo riscontrato un atteggiamento molto collaborativo e siamo riusciti ad arrivare rapidamente a un accordo".