Balvano (Potenza), investe il sindaco perché non assume il figlio in Comune: arrestato

Nutriva astio nei confronti del sindaco di Balvano (Potenza), l'82enne Ezio Di Carlo, per la mancata assunzione del figlio in Comune e per questo motivo l'ha investito con la sua auto, ferendolo gravemente. L'autore del gesto, un 81enne, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri. La mattina di domenica 23 marzo, come ricostruito dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, l'81enne avrebbe volontariamente investito Di Carlo, che stava attraversando la strada dopo essere uscito dal suo studio medico. I carabinieri hanno inoltre accertato l'assenza di segni di frenata.