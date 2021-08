Venerdì il picco dell'ondata di caldo: 15 città da bollino rosso | A Siracusa "record" europeo temperatura: 48,7° C

Picco dell' ondata di calore venerdì con 15 città da bollino rosso , il massimo livello di rischio salute per il caldo indicato dal bollettino del ministero della Salute. I 15 centri urbani sono Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. Il ministero evidenzia un rischio per la salute per tutti (non solo per le fasce più fragili).

L'ondata di calore proveniente dall'Africa ha investito la penisola e vede il massimo livello di rischio per la salute dovuto alle temperature molto elevate. In particolare per gli anziani vanno osservate maggiori cautele. I consigli sono quelli del buon senso. Bere tanta acqua e in generale idratarsi. Evitare di uscire nelle ore centrali della giornata che sono le più calde. Optare per cibi leggeri e frutta,favorendo l'apporto di vitamina D con latte e formaggi e di ferro con pesce, legumi, carni bianche.

Picco di caldo a Siracusa: toccati i 48,7° C - E nel frattempo a Siracusa viene registrato il poco invidiabile record di caldo. Poco dopo mezzogiorno i termometri nel capoluogo siciliano hanno raggiunto i 48,7 gradi centigradi, temperatura mai raggiunta in Europa e di due decimi di grado superiore al precedente record di Catenanuova in provincia di Enna stabilito nel 1999 con 48,5 gradi.