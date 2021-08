Meteo, nuova ondata caldo: mercoledì 8 bollini rossi, 13 arancioni

E' in arrivo nelle prossime ore una nuova ondata di calore che coprirà, soprattutto mercoledì, tutta la penisola, ad esclusione dell'area nord-ovest con Genova e Torino. Il sistema di alert del ministero della Salute vede per martedì 4 città a bollino rosso e 9 arancione che mercoledì diventeranno rispettivamente 8 e 13 sulle 27 città monitorate.

Il bollino arancione indica le temperature elevate e le condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare in alcuni gruppi di popolazione. Quello rosso il rischio che persiste per 3 o più giorni.

L'anticiclone africano, associato ad una massa d'aria estremamente calda, si sta espandendo di nuovo sopra il Mediterraneo centrale, dando il via a una nuova ondata di calore sul nostro Paese, la quarta di questa stagione. All'inizio della settimana saranno il Centro, ma soprattutto il Sud e le Isole, a dover sopportare i valori più estremi con massime intorno ai 40 gradi al Sud e localmente anche superiori nelle Isole dove si potranno sfiorare i 45°C.

Sulle regioni del Sud queste temperature eccezionali si abbasseranno leggermente nella seconda parte della settimana, mentre il caldo tenderà ad intensificarsi su tutte le Regioni settentrionali (previste massime superiori ai 35 gradi sulla pianura padana, ma anche le notti saranno calde e afose). Nello scenario più probabile delineato dai modelli questa ondata di caldo è destinata a durare a lungo e potrebbe proseguire anche per alcuni giorni dopo Ferragosto.