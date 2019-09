Città in tilt? Legambiente: sindacati, ripensateci 24 settembre 2019 15:11 Venerdì 27 settembre si tinge di verde ma anche di nero: durante lo sciopero per il clima anche lo stop dei trasporti Tra cortei e il blocco di bus e metro, lʼItalia potrebbe andare in tilt. Lʼappello di Legambiente ai sindacati: "Non ostacolateci, ripensateci"

Venerdì 27 settembre potrebbe diventare una giornata a tinte forti. A quella verde, infatti, dello sciopero per il clima si aggiungerà lo stop dei mezzi pubblici oltre che delle categorie pubbliche e private. Da qui l'appello di Legambiente, in particolare, ai sindacati dei trasporti: "Ripensateci, non impedite a migliaia di studenti e lavoratori di raggiungere le manifestazioni del Friday For Future". Intanto, ecco la mappa dei possibili disagi in tutta Italia per il fermo di bus e metro.

Lo sciopero dei trasporti città per cittàVenerdì 27 settembre è in programma lo sciopero generale, dei trasporti e di tutte le categorie pubbliche e private d'Italia, proclamato da Usb, al quale hanno aderito anche altri sindacati. Pertanto, sono previsti disagi nelle grandi città a causa dello stop di mezzi pubblici e treni. Ecco la mappa città per città.



A Milano i dipendenti di Atm che aderiscono a Cub Trasporti e Cobas incroceranno le braccia per 24 ore, "contro la liberalizzazione e la privatizzazione del trasporto pubblico locale, contro le gare di appalto e per l'affidamento diretto in house dei servizi", e, ancora, "contro la quotazione in borsa e la vendita delle azioni del Gruppo Atm", "il mantenimento dei livelli occupazionali e salariali e per un maggiore sviluppo e investimenti nell'ottica di più efficienza e contro l'adeguamento del sistema tariffario". L'agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana, si legge nel comunicato sindacale, è prevista dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.



A Napoli si fermerà il personale di Ctp, per 4 ore (9:00-13:00), mentre a Piacenza sciopereranno i dipendenti di Seta (17:30-21:30). In Toscana disagi anche nel comparto ferroviario, con 8 ore di stop sui collegamenti locali (9:00-17:00).