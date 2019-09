Ambiente, Fioramonti: "Giustificare l'assenza degli alunni per le proteste sul clima"

"In questa settimana, dal 20 al 27 settembre - si legge nella circolare inviata alle scuole - ragazzi e ragazze di ogni Paese stanno scendendo in piazza per rivendicare un'attenzione imprescindibile al loro futuro, che è minacciato dalla devastazione ambientale e da una concezione economica dello sviluppo ormai insostenibile. L’importanza di questa mobilitazione è quindi fondamentale per numerosi aspetti, a partire dalla necessità improrogabile di un cambiamento rapido dei modelli socio-economici imperanti. È in gioco il bene più essenziale, cioè imparare a prenderci cura del nostro mondo".



Una decisione, quella del ministro, che non è andata giù al leader della Lega: per Salvini "dopo aver proposto la tassa sulle merendine, il geniale ministro propone la 'bigiata' di massa. Ma secondo voi ci è o ci fa?".