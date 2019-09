Clima, il monito di Greta all'Onu: "Noi giovani siamo inarrestabili"

"Sono entusiasta per la leadership e il dinamismo dei movimento dei giovani per l'azione sul clima nel mondo", ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. "Due anni fa, quando ho iniziato, ero molto scoraggiato. Ma a un certo punto ho capito che c'era uno slancio, in grande parte grazie al movimento dei giovani che ha iniziato ad avere un impatto".



"C'è un cambiamento, anche se non ci siamo ancora perché il cambiamento climatico corre più veloce di noi. E ci sono tante cose che dovrebbero accadere e ancora non accadono", ha sottolineato. "Ma c'è un cambiamento - ha continuato - e questo in gran parte è dovuto al coraggio con cui voi giovani avete portato avanti questo movimento, arrivando a far sì che milioni di persone nel mondo dicano chiaramente che vogliono questo cambiamento e che i leader siano responsabili".