Vendevano online medicinali anti-covid: i Nas oscurano 11 siti internet

Ad ottobre i Carabinieri del Nas hanno oscurato 11 siti internet sui quali venivano venduti medicinali a base di clorochina e due antivirali, lopinavir e ritonavir, presentati come farmaci anti-covid. Ma per questi principi attivi l'Agenzia Italiana del Farmaco ha posto restrizioni all'uso clinico se non in studi sperimentali portati avanti negli ospedali. Queste piattaforme spacciavano i prodotti come efficaci nella lotta al virus, citando studi di laboratorio mai esistiti.