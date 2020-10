Coronavirus, controlli dei Nas in palestre e piscine in tutta Italia

Ansa

Controlli da parte dei Nas dei carabinieri sono in corso in palestre e piscine di tutta Italia. L'attività ispettiva è diretta a verificare l'attuazione dei protocolli anti-Covid negli impianti sportivi. Annunciando il nuovo dpcm, il premier Conte aveva dato una settimana ai gestori per adeguare le strutture alle norme di sicurezza. I Nas si sono presentati nelle ultime ore in alcune palestre romane e nel centro tecnico di nuoto di Frosinone.