Veliero affondato, i superstiti raccontano il loro dramma all'ambasciatore britannico

I superstiti del naufragio del veliero al largo di Porticello (Palermo) hanno raccontato il loro dramma in mare, una volta arrivati nell'hotel dove sono stati ospitati dopo il terribile incidente. Lo hanno fatto davanti all'ambasciatore britannico Hon Lord Llewellyn e al console Richard Brown, che li hanno raggiunti in albergo per ascoltarli e confortarli. A loro è stato riservato un lungo applauso da parte dei turisti che stanno soggiornando nella stessa struttura, a Santa Flavia, quando il personale ha comunicato che qualsiasi iniziativa di intrattenimento sarebbe stata annullata in segno di solidarietà.