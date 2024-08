Mike Lynch, chi è il "Bill Gates britannico" fra i dispersi del veliero Bayesian a Palermo

Ma l'acquisizione si sgretolò presto, poiché iniziarono a sorgere dubbi sulle cifre. Solo un anno dopo, Hewlett-Packard abbassò il valore di Autonomy a 8,8 miliardi di dollari, affermando che Lynch ne aveva gonfiato il valore. Seguirono anni di battaglie legali, che culminarono con le accuse mosse dai procuratori statunitensi contro Lynch nel 2018 per aver nascosto l'attività in perdita della società che rivendeva hardware e per aver intimidito o pagato persone che avevano sollevato preoccupazioni sulle sorti dell'azienda. Nel 2022 è stato estradato negli Stati Uniti per affrontare il processo che si è concluso a giugno con la sua assoluzione. Sullo sfondo della vicenda giudiziaria anche il timore che finisse con la sua morte in prigione a causa di una malattia polmonare. "Ho vari problemi medici che avrebbero reso molto difficile la sopravvivenza. Se tutto fosse andato nel modo sbagliato, sarebbe stata la fine della vita come l'ho conosciuta in ogni senso", ha detto Lynch al Sunday Times il mese scorso.