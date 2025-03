Vaticano: "Papa Francesco ha trascorso una notte tranquilla"

La voce di Papa Francesco, intanto, è tornata a risuonare giovedì sera in Piazza San Pietro. Al principio della recita del Rosario per le sue condizioni di salute, è stato diffuso un audio registrato poche ore prima da Bergoglio in ospedale, nel quale in spagnolo e con la voce affaticata diceva: "Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute dalla Piazza, vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie".