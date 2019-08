Vaticano, il Papa a sorpresa a messa tra gli altri fedeli a San Pietro

Andare a messa e trovarem seduto tra gli altri, il Papa. E' quanto accaduto ad alcuni fedeli che mercoledì hanno partecipato a una celebrazione nella basilica di San Pietro per la festa di San Pio X. Come si può vedere nello scatto pubblicato sui social dal sacerdote legionario di Cristo, Matthew P. Schneider, il Pontefice ha assistito alla funzione seduto in sesta fila, da solo, come un fedele qualunque.