Papa: "Nell'era dei computer siamo più social ma meno sociali"

Durante la messa di Pentecoste in piazza San Pietro, Papa Francesco ha messo in guardia i fedeli dal pericolo delle divisioni. "Nell' era dei computer si sta a distanza - ha spiegato -. Siamo più social ma meno sociali ". Il Pontefice ha poi sottolineato che "c'è la tentazione di costruire nidi, di raccogliersi attorno al proprio gruppo, allergici a ogni contaminazione. Dal nido alla setta il passo è breve, anche dentro la Chiesa".

"Per essere spirituali, per gustare l'armonia dello Spirito, occorre mettere il suo sguardo davanti al nostro - ha aggiunto Papa Francesco -. Allora le cose cambiano: con lo Spirito la Chiesa è il popolo santo di Dio, la missione il contagio della gioia, gli altri fratelli e sorelle amati dallo stesso Padre".



Il Pontefice ha quindi spiegato come "tante chiese fanno azioni programmatiche in questo senso, piani pastorali, discussioni su tutte le cose, ma questa non è la strada dello Spirito che unisce, bensì la strada della divisione. Senza lo Spirito la Chiesa è un'organizzazione, la missione propaganda, la comunione uno sforzo".