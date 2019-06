Papa Francesco ai giovani: guardate a futuro, siate fecondi non "zitelloni"

"Memoria" del bene fatto da Dio e "speranza di fecondità per il futuro". Sono i due concetti che Papa Francesco affida ai giovani di Nuovi Orizzonti, in un videomessaggio inviato per il 25esimo anniversario dalla fondazione. "Nessuno di voi è nato per essere 'zitellone' o 'zitellona' nel senso spirituale. Forse tanti di voi non vi sposerete ma dovrete essere fecondi e dare questa gioia come fecondità agli altri", dice il Pontefice.